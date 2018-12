Bezaubernder Losverkauf

Lampertheim.„Fröhliche Weihnacht überall“ spielten die drei Trompeter der Lampertheimer Musikschule zur Eröffnung des Candlelight-Shoppings gestern Abend auf dem Schillerplatz. Und ja, tatsächlich kam beim Bummel durch die hübsch erleuchteten Innenstadt-Straßen Weihnachtsstimmung auf, wie es Bürgermeister Gottfried Störmer in seinem Grußwort den Besuchern gewünscht hatte. Während die Verkäufer an den Ständen im Freien Mühe hatten, mit ihren Angeboten dem Wind zu trotzen, luden die Geschäfte zum Schauen und Kaufen ein. Beliebt waren auch wieder die Lose, die als Engel verkleidete junge Frauen anobten. Die Käufer können auf Einkaufsgutscheine hoffen. Der Erlös kommt Lampertheimer Kinderbetreuungseinrichtungen zugute. Wir berichten ausführlich in unserer Montagsausgabe. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018