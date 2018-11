BG stärkt die Rechte ihrer Mitglieder

Lampertheim.Weniger Kapitalanlagen in einzelner Hand und mehr Rechte für die Mitglieder: Am Dienstagabend hat die Baugenossenschaft Lampertheim in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ihre Satzung aufgefrischt und neu aufgesetzt. Im Gasthaus Krone bestätigten die Mitglieder einstimmig die neuen Änderungen und blickten gemeinsam auf die zukünftigen Baupläne der Genossenschaft.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Brenner begrüßte die zahlreichen Mitglieder sowie Bürgermeister Gottfried Störmer. Grundlegende Änderungen gab es in zwei Punkten. Die erste betrifft den Erwerb von Anteilen: Bis dato konnten bis zu 500 Stück gekauft werden. Dies war, wie Brenner betonte, immer ein begehrtes Papier unter den Mitgliedern. Der neue Paragraf begrenzt den Erwerb auf 50 Stück – um zu verhindern, dass zu viel Kapital in einzelne Händen gelangt. Der zweite Beschluss regelt das Lebensalter von nebenamtlichen Vorständen, die jetzt bis zum Alter von 75 Jahre diese Funktion ausüben dürfen.

Jürgen Brenner dankte der Satzungskommission für die aufwendige Arbeit. Gerhard Bühler von der Kommission betonte ausdrücklich, dass die Rechte der Mitglieder gestärkt worden seien, und empfahl die Annahme der neuen Satzung. Die Mitgliederversammlung stimmte daraufhin einstimmig dafür.

45 neue Wohnungen geplant

Vorstand Wolfgang Klee wies in seiner Ansprache auf die Aktivitäten hinzuweisen: So entstehen zurzeit im Heideweg 20 Sozialwohnungen, die im Juni bezugsfertig sein wollen. Auch in der Sophie-Scholl-Straße wird ab August gebaut. Zehn Wohnungen sind geplant. Dort soll ebenfalls die ortsübliche Miete zum Tragen kommen. Weitere Bauvorhaben sind in der Erzbergerstraße in Hofheim sowie Neuschloß geplant.

Darüber hinaus werden Wohnungen, die aus der Sozialbindung fallen, in Verbindung mit der Stadt wieder zu Sozialwohnungen herabgestuft. Insgesamt beginnt die Baugenossenschaft im neuen Jahr mit dem Bau von 45 neuen Wohnungen. Auch Schallschutz ist bei dem Bau mit eingeplant. Die Maßnahmen sollen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn umgesetzt werden. Für alle diese Maßnahmen hat das Land Hessen Fördermittel zugesagt.

Am Ende der Versammlung ehrte Vorstand Fritz Götz langjährige Mitglieder, die seit mehr als 40 Jahren Teil der Baugenossenschaft sind. Götz erinnerte dabei an das Leitmotiv der Genossenschaft: „Es ist nicht beabsichtigt, dass einige Mitglieder hier ihr Geld anlegen, sondern die genossenschaftliche Idee steht im Vordergrund.“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.11.2018