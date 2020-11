BGH-Liste beschlossen

Führt die achtköpfige BGH-Liste an: Lothar Bauer. © fh

Hofheim.Die neugegründete Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) hat ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 14. März beschlossen. Erwartungsgemäß führt Lothar Bauer die achtköpfige Liste für den Ortsbeirat an. Auf den Positionen zwei bis acht folgen Dorothea Drischel, Markus Stöckel, Jason Steiner, Britta Vasta, Rosemarie Beisel, Georg Weiland und Doris Brandt-Schader. Auch die benötigten Unterstützungsunterschriften hat die BGH beisammen. Bauer freute sich über die enorme Unterstützung und den Zuspruch bei der Zusammenkunft, bei der erneut viele Interessierte erschienen waren, um sich ein Bild von der BGH zu machen, unter ihnen auch die langjährige Ortsvorsteherin Rita Rose und weitere SPD-Mitglieder. Speziell für ein Durchfahrtsverbot des Schwerlastverkehrs in der Bahnhofstraße will sich die BGH stark machen, die das Erreichen eines Sitzes im Ortsbeirat als Ziel nennt. fh

