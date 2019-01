Biblisches Maß

Weil die Stadt ihre Einnahmen hauptsächlich über das Steueraufkommen bestreitet, wirken sich konjunkturelle Schwankungen unmittelbar aus. Schon der laufende Haushalt war „auf Kante genäht“, wie Finanzdezernent Jens Klingler mit Blick auf wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen diagnostizieren muss. Und auch für 2020 verheißt die konjunkturelle Entwicklung nichts Gutes. Dass aus dem ersehnten siebten „fetten“ eher ein „mageres“ Jahr werden wird, scheint wahrscheinlich.

Skepsis ist in der Tat angebracht. Die Ausführungen des Finanzdezernenten über die Kinderbetreuungskosten, die der Stadt längst aus dem Ruder laufen, sind deutlich genug. Die Kommunen haben einen Rechtsauftrag zu erfüllen, der sie zusehends in die Bredouille bringt. Zugleich ächzen sie unter den Folgen der landespolitischen Entscheidung von CDU und Grünen, die Eltern von Kindergartengebühren zu entlasten – ohne den Kommunen bei der Unterhaltung, dem Bau und der Qualitätssicherung ihrer Betreuungseinrichtungen ausreichend unter die Arme zu greifen. Hier wird massiv gegen das Konnexitätsprinzip verstoßen, wonach derjenige, der bestellt, auch bezahlt, also der Bund beziehungsweise das Land, das die Gelder offenbar nicht angemessen an die Kommunen weitergibt.

Wenn sich das so fortsetzt, wird sich auch Lampertheim mit Steuererhöhungen nicht mehr zurückhalten können. Allerdings droht der Stadt der Verlust ihrer wichtigsten Steuereinnahme, sollte die Grundsteuer mangels Rechtsgrundlage nicht weiter erhoben werden können. Dann allerdings stünde Lampertheim abermals vor mageren Jahren. Und das womöglich über das biblische Maß hinaus.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019