Big Band als Vorbote des Frühlings

Lampertheim.„Wir wollen Sie gerne beim Aufwachprozess begleiten“, kündigte Bandleiter Rainer Heute am Sonntagvormittag im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle an. Das gelang der L.A. Reed Big Band bei ihrer Jazz-Matinee zweifellos. Satte Bläsersounds und musikalische Power sorgten für beste Stimmung im vollbesetzten Saal.

Die hervorragend agierende Formation pustete dem Publikum die geballte Kraft einer Big Band um die Ohren. Heute stellte die Perkussionistin Cristiane Gavazzoni als „eine der Besten ihres Faches“ vor. Gewissermaßen als Vorboten des Frühlings ließ sie sanftes Vogelgezwitscher und Blätterrauschen durch den Raum schweben, um gleich darauf mit reichlich Latin-Feuer drauflos zu trommeln. Der Bass war mit Boris Friedel prominent besetzt. Mit melodisch fließenden Läufen fügte er sich perfekt in die Band ein.

Südafrikanische Lebensfreude hatte Heute mit drei Stücken der hr-Bigband-Produktion „Let it be told“ mitgebracht. Die Komposition „Amasi“ von Chris McGregor war wie geschaffen für das Schlagwerk. Gavazzoni und Schlagzeuger Helmut „Kippe” Helbig griffen die fröhlichen Rhythmen voneinander auf und steigerten sich zu einem mitreißenden, schnellen Wechsel. Beim Stück „Mra Khali“ überlagerten sich die Riffs der Bläser kanonartig und bereiteten damit das tänzerisch leichte Saxofonsolo des Bandleiters vor. Dazu legte Friedel das Fundament mit seiner ostentativen Bassfigur. Voller Energie trieben sich Trompeter Hans Peter Stoll und Saxofonist Roland Wenz in „Come again“ in einen spielerischen Dialog.

Groove durchbricht Melancholie

Leadtrompeter Manfred Kinle durchbrach die Melancholie von Astor Piazzollas Tango nuevo „Michelangelo 70“ mit einem rockigen Groove, Peter Herbolzheimers „Pacific Rainbow“ bekam ein Sahnehäubchen von Kinles Flügelhorn und Heutes Sopransaxofon.

Beim Standard „All of me“ griff Friedel zur E-Gitarre und Albrecht Bärenz überzeugte mit seinem einfühlsamen Klavierspiel. Funkig mischten sich dagegen E-Bass, Schlagzeug und Reinhard Pleils Gitarre zu Herbie Hancocks Komposition „Cantaloupe Island“.

Auch die Gesangsfraktion war gut aufgelegt: Christine Gralow und Matthias Braun wagten zum Liebesduett „Something Stupid“ ein Rumba-Tänzchen. Mit dem Evergreen „The Lady Is a Tramp“ wechselte Helmut Wehe vom Mischpult zum Mikrofon. Meike Krauss und der Tenorsaxofonist Jochen Furch bewiesen, dass sich Steely Dans „Walk Between The Raindrops“ auch im Big Band-Arrangement gut anhört.

Orchester als Backgroundchor

Natürlich hatte die Band auch Swing-Titel wie „Orange Colored Sky“ oder das von Sigi Vorwalter gesungene I’Ve Got The World On a String” im Programm.

Als Musiker der L.A. Reed Big Band sollte man auch singen können, bei „Oye Como Va“ durfte jedenfalls das gesamte Orchester als Backgroundchor ran, während sich die verschiedenen Solisten den Staffelstab übergaben.

„Ich habe den Eindruck, Sie werden jedes Jahr besser“, lobte Dieter Herb, Vizepräsident des Lion-Clubs, zum Schluss. Das Kompliment ließ die Combo bei den Zugaben „Music“ und „New York, New York“ nochmal zu Höchstform auflaufen.

