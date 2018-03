Anzeige

Lampertheim.Die Volkshochschule Lampertheim lädt am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr, zum Bildvortrag „Drôme – Ardèche –Camargue: eine Reise durch den Süden Frankreichs“ in den Sitzungssaal des Alten Rathauses (Römerstraße 104) ein. Referent ist Ulrich Leist.

Die Zuhörer können sich vom Palais idéal, dem Lebenstraum eines kleinen Landbriefträgers, verzaubern lassen, befahren halsbrecherische Höhenstraßen im Vercors, wo sie bis in den Frühsommer Nebel und Schnee erwartet, um schließlich in der lieblichen Drôme Provençale in ein Paradies von Blüten und Gerüchen einzutauchen. In den Schluchten der Ardèche waren in der Steinzeit bereits Jäger und Sammler unterwegs und haben in der Grotte Chauvet überwältigende Höhlenmalereien hinterlassen, die man seit 2016 in einer grandiosen Replik bestaunen kann. Am Gardon überwältigt ein großartiges Aquädukt, bevor die Zuschauer in der Camargue den schwarzen Stieren und den rosa Flamingos begegnen. Der Eintritt ist frei. red

Info: Weitere Infos unter vhs.lampertheim.de