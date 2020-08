Bisher 20 ehrenamtliche Projekte angemeldet

Lampertheim.Die einen wollen „endlich wieder was schaffen“, die anderen wollen gute Laune verbreiten oder ihre Heimat in Szene setzen. Aller Unkenrufe und Absagenflut zum Trotz: Der siebte Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar findet am Samstag, 19. September, statt. Wegen der Corona-Pandemie haben sich bisher mit 20 Vereinen und Privatpersonen aber deutlich weniger Projekte als in den Vorjahren angemeldet. Die Stadt hofft noch auf kurzentschlossene Nachahmer.

Denn bei den vergangenen Auflagen hatte die Spargelstadt mit bis zu 47 Projekten verhältnismäßig stets eine Spitzenposition in Sachen Ehrenamt in der Region eingenommen. Seit 2010 beteiligt sich Lampertheim an der Veranstaltung, die im zweijährigen Turnus in der Metropolregion Rhein-Neckar organisiert wird. Jeder Bürger kann bei der Verwaltung eine Aktion anmelden, für die sich wiederum Freiwillige melden können. Darunter können Verschönerungen von Vereinsheimen genau wie Säuberungsaktionen in der Natur fallen. Die Stadt und die Organisatoren bewerben die Projekte und unterstützen die Ehrenamtlichen im Vorfeld.

Hoffnung auch Nachahmer

Dass es im „Corona-Jahr“ weniger Projekte als bei der letzten Auflage im Jahr 2018 (34) gibt, ist für den städtischen Hauptorganisator Dirk Eichenauer keine Überraschung. „Viele Projekte fanden beispielsweise in Altenheimen statt“, erklärte der zuständige Fachdienstleiter bei einer Pressekonferenz im Stadthaus, bei der die Aktionen elf bis 20 vorgestellt wurden. Die könnten nun aus gesundheitlicher Vorsicht nicht mehr stattfinden. Auch Schulen seien bislang zurückhaltend. Als einzige Bildungseinrichtung hat sich das litauische Gymnasium in Hüttenfeld mit einer Streichaktion angemeldet. Insofern hofft Eichenauer noch auf Nachahmer zu Schulbeginn. Projektanmeldungen nimmt er bis zum 31. August entgegen.

Ähnlich verhält es sich mit den Stadtteilen – auch hier scheint sich Hüttenfeld ungewöhnlich stark zu beteiligen. 13 Aktionen sind bislang in der Kernstadt, mit sechs fast die Hälfte in Hüttenfeld vermerkt. In Hofheim will sich das Geopark-vor-Ort-Team um den Rundwanderweg kümmern. „Wir hoffen, dass Neuschloß und Rosengarten noch nachziehen“, so Dirk Eichenauer.

Der Unterstützung können sich potenzielle Projekte jedenfalls schon jetzt sicher sein. Werbemittel wie die typisch blauen „Wir schaffen was“-Hocker, große Banner, Postkarten oder Plakate sind kostenfrei bestellbar. In diesem Jahr wirbt der Freiwilligentag mit dem Slogan „Für alle Heimatverliebten“. Alle Helfer erhalten bei einer Teilnahme ein spezielles Shirt, das an dem Tag auch zur kostenlosen ÖPNV-Nutzung berechtigt. In der Spargelstadt beteiligen sich außerdem Schmitt’s Backhaus und Metzgerei Blüm für jedes Projekt mit bis zu 30 Brötchen und drei Kilogramm Fleischkäse. In den kommenden Wochen wird der „Südhessen Morgen“ alle Projekte einzeln vorstellen. ksm

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.08.2020