Bisher noch keine Ablösung in Sicht

Hüttenfeld.Hinter der Hüttenfelder Arbeiterwohlfahrt liegt ein ebenso reges wie geselliges Geschäftsjahr. Kreisvorsitzender Ludwig Kern lobte den Verein gleich zu Beginn seiner Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Bürgerhaus für die zahlreichen Aktivitäten.

Diese skizzierte die zweite Vorsitzende Magdalena Molter in ihrem ausführlichen Jahresbericht. Frühlingsfest im April, Muttertagsfahrt im Mai, Grillfest im Juli und als Saisonhöhepunkt eine sechstägige Reise ins Zillertal im September: Jede dieser Veranstaltungen erfreute sich bester Resonanz. Dies kam natürlich nicht von ungefähr, denn die Planung bot einiges an Abwechslung. Bingo bei Kaffee und Kuchen, Grillen in der Sonne, eine Modenschau, die eigene Tanzgruppe und vieles mehr unterhielten die Mitglieder. Zum Jahresausklang gab es noch das Herbstcafé sowie die traditionelle Weihnachtsfeier, und auch 2018 ließen sie nicht langsam angehen: Fasching und Frühlingsfest sind im wahrsten Sinne des Wortes schon abgefeiert.

Ehrungen Im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung ehrte die Hüttenfelder Arbeiterwohlfahrt Ida Leischner für ihre 30-jährige Zugehörigkeit. Irene und Robert Grieser würdigte die AWO für ihre 20-jährige Mitgliedschaft. jkl

Molters Dank galt den vielen Helfern und insbesondere Uta Kilian, der Vorsitzenden. Diese betonte, dass die Ausrichtung der Festivitäten auf den Schultern mehrerer Mitstreiter ruhe. Sie beschrieb die Hüttenfelder AWO als harmonische Gemeinschaft. Trotzdem kam sie nicht umhin, auf anstehende Personalentscheidungen hinzuweisen. Neben Kilian wollen sich weitere Vorstandsmitglieder bei den Wahlen 2020 nicht mehr zur Verfügung stellen. „Ich habe das bereits vor zwei Jahren gesagt und gehofft, es würde sich hier etwas tun, aber es sind noch immer keine Nachfolger gefunden worden“, machte sie deutlich, dass die Lage durchaus problematisch ist.