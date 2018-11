Bistum gibt Erklärung ab

Lampertheim.Dekan Peter Kern wird am Sonntag in den Gottesdiensten der katholischen Gemeinden Lampertheims eine Erklärung des Bistums Mainz zum Weggang von Pfarrer Patrick Fleckenstein verlesen. Dies teilte die Pressestelle des Bistums auf Anfrage des „Südhessen Morgen“ gestern mit.

Auf der gemeinsamen Homepage der Gemeinden St. Andreas und Herz-Jesu wurde bereits eine Stellungnahme von Weihbischof Udo Markus Bentz veröffentlicht. Darin äußert sich die Bistumsleitung zu Beurlaubung und zum Weggang von Fleckenstein wie folgt: „Wir nehmen die emotionale Situation wahr und wollen mit Sachinformationen zur Klärung beitragen. Teilweise ist offensichtlich der Eindruck entstanden, dass das Bistum Mainz Pfarrer Fleckenstein aus Lampertheim abziehen wollte. Das ist nicht der Fall. Pfarrer Fleckenstein hat – für die Bistumsleitung überraschend – bereits Ende September darum gebeten, als Priester für eine Aufgabe außerhalb des Bistums freigestellt zu werden und dafür Lampertheim ab Sommer 2019 verlassen zu können. Da der Bischof Pfarrer Fleckenstein im Bistum und auch in Lampertheim halten wollte und die personale Situation im Bistum solche Freistellungen nur sehr begrenzt erlaubt, hat der Bischof ihm dieses Anliegen nicht genehmigt. Daraufhin hat Pfarrer Fleckenstein um eine Auszeit gebeten, in der er sich über seine Zukunft klar werden will. Einer solchen Zeit der Klärung hat das Bistum zugestimmt und Hilfestellungen zugesagt. Insofern unterstützt das Bistum diese Findungsphase (...) mit seiner vorübergehenden Beurlaubung ab 1. November. Zum 1. Dezember hat Pfarrer Fleckenstein um Entpflichtung von der Pfarrei St. Andreas in Lampertheim und Herz Jesu Hüttenfeld gebeten. Auch diesem Wunsch hat der Bischof entsprochen.“

Durch den Abschied sei für die Gemeinden eine nicht einfache Situation entstanden, die das Bistum entsprechend begleite, heißt es weiter. Ab Januar werde das pastorale Team durch einen weiteren Pfarrvikar unterstützt. Die Frage einer Wiederbesetzung lasse sich aber nicht so schnell regeln. Eine Wiederbesetzung mit längerfristiger Perspektive sei aber das Ziel. swa

