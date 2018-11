Bistum verweist auf Vertraulichkeit

Pfarrer Herbert Schwega aus Bensheim vertritt den erkrankten Dekan. © sto

Lampertheim.Kaum zwei Wochen sind vergangen, seit Pfarrer Patrick Fleckenstein in einem emotionalen Gottesdienst seinen Abschied von den Gemeinden Mariä Verkündigung, Herz-Jesu und St. Andreas verkündet hat (unsere Zeitung berichtete). Zerwürfnisse mit der Bistumsleitung standen dabei im Vordergrund – die Reaktion aus Mainz ließ nicht lange auf sich warten.

Anlässlich des Gottesdienstes am gestrigen Sonntag sollte Dekan Peter Kern eine Stellungnahme des Bistums verlesen. Wegen einer Erkrankung wurde er von Pfarrer Herbert Schega aus Bensheim vertreten, der wiederum Birgit Steube als Kirchengemeindemitglied mit der Verlesung beauftragte. Die Verlesung brachte kaum neue Erkenntnisse, die genauen Hintergründe des Zerwürfnisses blieben weiterhin im Unklaren. Das Bistumsamt, vertreten durch den Generalvikar und Weihbischof Udo Markus Bentz, beruft sich darin auf Vertraulichkeiten, die bei Personalangelegenheiten üblich seien.

Nun belastet nicht nur der Weggang von Pfarrer Fleckenstein die katholischen Kirchengemeinden in Lampertheim, sondern eine weitere Personalie sorgt für Unruhe. In einem zweiten Hirtenbrief erfuhren die Gläubigen, dass Pfarrer Angelo Stipinovich aus Viernheim, der in Lampertheim administrative Aufgaben wahrnimmt, ebenfalls den Bischof um Beurlaubung gebeten hat. Er geht nach Namibia, um eine Stiftung der Weltkirche zu unterstützen.

Wie man aus Gesprächen heraushören konnte, sieht die Gemeinde die Probleme von Pfarrer Fleckenstein mit der Bistumsleitung differenziert. Letztendlich sei der Glaube der entscheidende Grund in einer Kirche Mitglied zu sein, meinten viele. Auch Pfarrer Herbert Schega stellte im nachfolgenden Gottesdienst anlässlich des Christkönigstags den Glauben wieder in den Vordergrund. Das Königtum von Christus sei nicht von dieser Welt, sondern ein Auftrag, die Welt in einen Hort der Liebe zu verwandeln. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 26.11.2018