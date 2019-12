Black Tigers legen ihre Prüfungen ab

Lampertheim.Die Prüflinge der Black Tigers sind in der Altrheinhalle zur zweiten Gürtelprüfung in diesem Jahr angetreten. Harry Heidenreich (3 DAN) und sein Prüfungsteam konnten allen Prüflingen den nächsthöheren Gürtel überreichen. Folgende Kups konnten bei der Prüfung erreicht werden: Kup 9 weiß auf weiß/gelb: David Bachert, Maarten Bosch, Alois-Juri Macak und Corvin Stiebler; Kup 7 gelb auf gelb/grün: Nike Maischein und Samar Rashidi; Kup 6 gelb/grün auf grün: Berrak Ciftepala; Kup 4 grün/blau auf blau: Sinan Seckler; Kup 1 rot auf rot/schwarz: Jonas Fey. Der Verein gratuliert den Prüflingen für die erbrachten Leistungen. Jetzt ist die Winterpause verdient. Das erste Treffen im neuen Jahr ist die Mitgliederversammlung am Dienstag, 14. Januar, in der Altrheinhalle um 18.30 Uhr. red (Bild: Black Tigers)

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.12.2019