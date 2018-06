Bläserklänge tanzen im Dom

Anzeige

Das „Halleluja“ aus der Feder von Jacobus Gallus und das „Kyrie Eleison“ (Felix Mendelssohn Bartholdy) erklangen aus dem Altarraum und die Bläser von der Empore schickten den Bläserkollegen ihre Antwort zurück. „Vor acht Jahren sind die Raumspiele 1 und 2 aufgeführt worden“, erklärte Komponist Uhlenhoff. Nun folgte die Fortsetzung.

Kräftiger Beifall

Die Klänge schienen im Gotteshaus zu tanzen und sich in der Mitte zu treffen, denn aus verschiedenen Positionen spielten sich die Blechbläser zu und erfüllten den Raum. Die prächtigen und zugleich spannenden Musikwerke aus modernen und kirchlichen Elementen wurden mit kräftigem Beifall belohnt. Beschwingt ging es mit der „Suite aus der neuen Welt“ nach Antonin Dvorák weiter. Wenig später stimmten die Kirchenbesucher singend in den Choral „Befiehl du deine Wege“ ein. Hierfür übergab Uhlenhoff den Taktstock an Dirk Semper und später an Hansjörg Tenbaum.

Das Publikum ließ die Akteure jubelnd hochleben. „Es war ein überwältigendes, schönes Konzert, am Ende haben die Musiker die Domkirche zum Beben gebracht“, resümierte Pfarrerin Sauerwein. Sie dankte allen Projekt-Beteiligten. Dann erfüllten die Posaunenchöre den Publikumswunsch nach einer Zugabe. Die Kollekte des Abends soll der Domkirche zugute kommen: In den kommenden zwei Jahren muss das Kirchendach saniert werden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.06.2018