Blasmusik, Fotobox und viel Spaß

Lampertheim.Am Mittwoch, 1. Mai, findet der alljährliche „Tag der offenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehr Lampertheim statt. Von 10 bis 18 Uhr öffnet das Gelände der Feuerwehr in der Florianstraße 4 seine Pforten für die Besucher.

Eröffnet wird der Tag mit einem Frühschoppen, zu dem der Katholische Kirchenmusikverein (KKMV) aufspielt. Über den Tag hinweg gibt es verschiedene Aktionen für Groß und Klein, welche von der Einsatzabteilung sowie der Jugend- und der Kinderfeuerwehr organisiert werden. Dazu zählen beispielsweise Löschangriffe, die dem Publikum vor Ort vorgeführt werden. Ebenso warten Hausführungen sowie Besichtigungsmöglichkeiten für die Einsatzfahrzeuge und den Containerpark auf die Besucher. Diese Aktion ist erfahrungsgemäß nicht nur für die Kinder ein Höhepunkt. „Das ist für alle, die sonst keine Einsicht in die Fahrzeuge haben, sehr interessant“, betonte der erste Vorsitzende Ralf Klotzbach.

Hüpfburg und Spiele

Jeder Interessierte hat natürlich auch die Möglichkeit, sich einmal in ein Feuerwehrauto zu setzen und es von innen zu begutachten. Die Kleinsten können sich zusätzlich auf eine Hüpfburg und Spiele der Jugendfeuerwehr freuen. Für jede Menge Spaß wird wieder eine Fotobox sorgen, in der Erinnerungsfotos geschossen werden können.

Eine Besonderheit wird es in diesem Jahr durch die laufenden Baumaßnahmen geben, durch die das Technische Zentrum und damit der Feuerwehr-Trakt in Lampertheim erweitert wird. Führungen über das Gelände sowie Stellwände mit Bildern und Bauplänen sollen die Feuerwehr im Wandel der Zeit zeigen und den Gästen die geplanten Veränderungen näherbringen. Für das leibliche Wohl ist mit Spargelgerichten und Erdbeerbechern gesorgt. Am Nachmittag wird es Kaffee und Kuchen für die Besucher geben.

60 Helfer im Einsatz

Um den Aktionstag zu stemmen, werden insgesamt rund 60 Helfer der Einsatzabteilung und weitere Helfer der Kinder- und Jugendfeuerwehr vor Ort aktiv sein. Die Einnahmen sollen für den Unterhalt der Feuerwehr sowie die Jugendarbeit und außerplanmäßige Anschaffungen verwendet werden. Vor allem neue Zelte und Feldbetten für die Kinder- und Jugendfeuerwehr stehen in naher Zukunft auf dem Wunschzettel. Zudem sollen wieder Rücklagen für zukünftige Ausgaben gebildet werden. „Jeder Besucher, der zum Tag der offenen Tür kommt, unterstützt den Brandschutz in Lampertheim“, erklärte Klotzbach abschließend.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019