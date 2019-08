Blaue Engel schwärmen aus

Lampertheim.Feste feiern stärkt die Gemeinschaft, dachten sich die Mitstreiter der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule und organisierten das beliebte Hoffest. „Ohne die Helfer wäre das Fest nicht zu stemmen“, erklärte die Seniorenbeiratsvorsitzende Gerlinde Hellmuth. So hatten die Männer der Video-Foto-Gruppe die Zelte und Tischgarnituren aufgestellt und brutzelten über die Mittagszeit Bratwürste, Steaks und Fleischkäse.

Die Blauen Engel schwärmten wie ein Bienenschwarm aus und übernahmen die Aufgaben eines Servicepersonals. Sie teilten die Salate aus, bewirtschafteten die Getränke-Bar und erledigten alle Küchenarbeiten. „Ein großes Dankeschön geht auch den Fahrdienst“, sagte Hellmuth. Es gebe einige Bürger die aufgrund ihrer Behinderung oder eingeschränkten Mobilität die Anfahrt nicht alleine bewältigen könnten.

Bürgermeister Gottfried Störmer, Erster Stadtrat Jens Klingler und der Fachbereichsleiter Familie und Soziales, Bernd Ranko, schätzten ebenso die Arbeit der Ehrenamtlichen. Während die rund 140 Gäste schlemmten, lieferte der Wormser Alleinunterhalter Horst Herrmann singend und Keyboard spielend die passende Hintergrundmusik. Wie mit „Einmal am Rhein“, dem Walzerlied von Willi Ostermann und mit Udo Jürgens’ „Ich war noch niemals in New York“.

Werkeleien der Kreativgruppe

In der Cafeteria bot die Kreativgruppe Werkeleien an, darunter Seidenmalerei, kleine genähte Stofftaschen und Lavendelbeutel. „Neu sind die Vermählungs- und Trauerkarten“, erklärte Inge Netscher. Besucherin Ria Ofenloch schaute sich die Handarbeiten interessiert an und entschied sich für umhäkelte Taschentücher und Seidenmalereiarbeiten. Während die zwei Frauen noch über die Handarbeiten fachsimpelten, bauten die Blauen Engel ein reichhaltiges Kuchenbuffet auf. „Zahlreiche Frauen haben dafür einen Kuchen gebacken oder eine Spende gegeben“, erläuterte Hellmuth.

Nach dem Kaffeetrinken drehte Horst Herrmann auf und ließ die Senioren das Stimmungslied von Hansi Hinterseer „Hände zum Himmel“ mitsingen, in dem es heißt: „Man muss die Feste feiern, so wie sie fallen.“ Wenig später sang der gemischte Chor der Seniorenbegegnungsstätte unter der Leitung von Evelyne Hein, und die Lampertheimer Landfrauen ließen ihre Trommeln sprechen und begeisterten mit ihrer afrikanischen Percussion.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.08.2019