© Bilder: Stefanie Eichler

Lampertheim.Besucher der Lampertheimer Domkirche werden erkennen, was Fotografenmeisterin Stefanie Eichler in diesen beiden Detailaufnahmen festgehalten hat. Sie gehören zum Domrätsel, das die Evangelische Lukasgemeinde initiiert hat, um einen Blick durchs Schlüsselloch der geschlossenen Kirchentür zu ermöglichen. Die beiden Begriffe für die Objekte oben werden in die fünfte beziehungsweise sechste Buchstabenreihe des Kreuzworträtsels eingetragen, das auf der Internetseite lukasgemeinde-lampertheim.de/domraetsel heruntergeladen werden kann. Weitere Vorlagen liegen im Eingangsbereich der Domkirche aus. urs

