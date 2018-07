Anzeige

Hofheim.Die Sommertour der CDU Lampertheim kommt am Montag, 16. Juli, wieder nach Hofheim. Ziel der Tour ist es, während der Sommerpause raus aus dem Sitzungssaal zu gehen und direkt vor Ort Informationen aus erster Hand zu sammeln. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Historischen Rathaus in Hofheim. Dort besteht die Möglichkeit, einen Blick in die Räumlichkeiten der neuen Verwaltungsaußenstelle inklusive Bücherei und Trauzimmer zu werfen.

Durch den Umbau des Bürgerhauses ist es im Rahmen des Gesamtkonzepts auch im Rathaus gelungen, eine sinnvolle Nutzung zu etablieren. Mit dem Umzug wurde Anfang des Jahres eine langjährige Forderung der CDU Hofheim nach einer barrierefreien und modernen Verwaltungsaußenstelle Realität. Anschließend führt der Weg vorbei an der Raiffeisenbank bis hin zum Bahnhofsvorplatz. Dort wird Ortsvorsteher Alexander Scholl über die aktuellen Entwicklungen rund um den Bahnhof berichten.

Bürger sind eingeladen

Sowohl die fertiggestellte Lärmschutzwand als auch die Planungen für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes stehen dabei im Fokus. Interessierte Bürger sind zur Sommertour in Hofheim eingeladen, um sich zu informieren und direkt mit den Hofheimer Mandatsträgern ins Gespräch zu kommen. fh