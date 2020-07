Blick in die Zeit „vor Corona“

Lehrer Sören Kielmann verkauft das neue Jahrbuch an Schülerinnen. © ksm

Lampertheim.Schon kurz nach neun Uhr gehen auf dem Pausenhof die ersten Exemplare in knalligem Türkisblau über die improvisierte Ladentheke. Mehrere Ehemalige sichern sich vor der Lessing-Gymnasium-Mensa (LGL) gleich nach dem Verkaufsstart ihr Jahrbuch 2019.

Kein Wunder, schließlich ist der traditionelle Rückblick auf das abgelaufene Schuljahr schon jetzt quasi ein historisches Dokument. Schließlich erscheinen die 160 Seiten wie ein konservierter, fast schon unwirklicher Blick in die „Vor-Corona-Zeit“. So zeigt das türkisblaue Buch fröhliche Schulausflüge, Besuche in Partnerstädten, Austauschprogramme, Schulfeste oder große Musikkonzerte.

„Das ist schon ein ganz besonderes Jahrbuch“, sagt auch Redaktionsleiter und Lehrer Sören Kielmann, „es spiegelt eine alte Wirklichkeit wider, die es erst einmal nicht mehr gibt“. Wegen der ungewissen Situation rund um die Schulschließung im März haben Kielmann und Kollege Gerrit Stevens den Druck im Frühjahr eine Woche vor dem geplanten Datum zunächst gestoppt. Fertig war der Band eigentlich schon im Dezember – nun kann der Verkauf doch noch über die Bühne gehen.

Statt der üblichen 1000 Exemplare hat das Gymnasium in diesem Jahr 800 drucken lassen. Schüler konnten sich das Werk für fünf Euro vorbestellen und erhalten es mit ihren Zeugnissen. Für die diesjährigen Abiturienten, die mit vielen Corona-bedingten Unwägbarkeiten zu kämpfen hatten, spendierte der Förderverein der Europaschule je ein Exemplar. Sie erhalten ihr Jahrbuch per Post. Solch eine Situation hat auch Kielmann, der das LGL-Jahrbuch bereits seit elf Jahren redaktionell erarbeitet, noch nicht erlebt.

„Noch spannender“, sagt der Lehrer für Englisch und Geschichte, „wird es aber beim kommenden Jahrbuch“. Noch sei nämlich völlig unklar, mit welchen Inhalten das zu füllen ist – schließlich dokumentiert es das abgelaufene Schuljahr. Keine Klassenfahrten, kein Abi-Ball oder -sturm, vorerst keine Großveranstaltungen und Klassenfotos mit Abstand? „Vielleicht wird es ja ein Corona-Tagebuch“, meint der Pädagoge. Den beiden Lehrern wird sicher etwas einfallen.

© Südhessen Morgen, Montag, 06.07.2020