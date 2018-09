Lampertheim.Die kfd Lampertheim unternahm eine Fahrt in die blühende Lüneburger Heide. Nach einem Zwischenstopp in Celle, wo von der „Marktfrau“ durch die Altstadt geführt wurde, ging die Fahrt nach Soltau. Der erste Ausflug dort führte in den Weltvogelpark Walsrode. Bei einer Führung erlebten die Teilnehmer wie die Tierpfleger hinter den Kulissen arbeiten. So gab es Einblick in die Aufzuchtstation und ins Futterlager. Besonders beeindruckend waren die Flugshows der gefiederten Parkbewohner.

Am nächsten Tag erkundete die Gruppe die Heide. Der sehr schön angelegte Heidegarten war das erste Ziel, das kleine Heidekirchlein erinnerte an vergangene Zeiten und im Landgasthaus gab es ein deftiges Mittagessen. Frisch gestärkt ging es zu den Pferdekutschen und mit zwei PS durch die Heide ins Museumsdorf Wilsede. Der heiße Sommer hinterließ auch hier seine Spuren und den normaler weise um diese Zeit zartlila blühenden Blumenteppich mussten die Besucher sich vorstellen.

Bei herrlichem Sonnenschein wurde die Gruppe am letzten Tag von Lüneburg empfangen. Bei einer Stadtführung gab es das Rathaus, die Marktkirche, den alten Kran und weitere historische Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Für individuelle Erkundungen, Ruhepausen oder einen Stadtbummel blieb genügend Zeit. Jeden Abend sammelte sich die Reisegruppe, um den Tag mit einem spirituellen Impuls vor dem Abendessen abzurunden. Nach vier erlebnisreichen Tagen ging es zurück nach Lampertheim. red

Dienstag, 25.09.2018