Blumen und Singen begeistern nicht alle

Lampertheim.Etwas schüchtern steuern die jungen Muslime die Tische der Senioren an. In den Händen halten sie Rosen, Tulpen und einen Umschlag, die sie den überraschten Rentnern überreichen. „Wir machen das schon zum dritten Mal. Bisher haben sich die Bewohner über unseren Besuch gefreut“, sagt Madiha Ahmad. Die 27-Jährige ist eine von vier Frauen der Ahmadiyya-Gemeinde, die sich mit ihren Kindern für diesen grauen Januarnachmittag vorgenommen haben, mit einem Besuch in der Seniorenresidenz Haus Dominikus Vorurteile gegen Muslime abzubauen.

Die kleine religiöse Gemeinde ist in Hessen am weitesten verbreitet, in Lampertheim zählt sie rund 120 Mitglieder. In der islamischen Welt sind sie umstritten, in Deutschland gelten sie manchen als weltoffene Vorzeigemuslime.

„Der Besuch ist sehr kurz, aber dafür sehr berührend“, sagt Bernadette Dick. Die Ergotherapeutin leitet die Betreuung der Senioren im Haus Dominikus. Für Dick ist der kurze Auftritt der Ahmadis einzigartig und gleichzeitig auch eine Botschaft. „Das geht einfach direkt ins Herz, auch wenn es für die Bewohner am Anfang doch fremd war“, sagt Leiterin Dick. Unter den Zuhören ist Margold Emmerich, die den Auftritt der Muslime zum ersten Mal miterlebt.

Zwar freut sie sich über den Besuch. Trotzdem ist sie skeptisch gegenüber kopftuchtragenden Muslimas. „Ganz verschleiert mag ich nicht“, sagt die 78-jährige Mannheimerin, die seit einem Jahr hier lebt. Tatsächlich ist der Besuch im Altenheim nicht unumstritten: Sowohl die Betreuer als auch ihre Leiterin sind sich bewusst, dass unter den Bewohnern auch ausländerfeindliche Menschen sind. Viele hätten ihre frühe Kindheit in der NS-Zeit verbracht, sich mit der Zeit aber angepasst – sie würden den Auftritt der Muslime einfach meiden.

Beim Tulpenverteilen und Singen in der Cafeteria zaubern die Blumen den wenigen Zuhören ebenso ein Lächeln ins Gesicht, wie der selbstgebastelte Umschlag mit Neujahrsgrüßen. „Für dich“ steht dort in unbeholfener Kinderschrift, verziert mit Herz und Sonne. „Wir machen das aus Nächstenliebe“, erklärt Ahmad. Im Jahr davor habe ihr Auftritt eine Frau sogar zu Tränen gerührt, erinnert sie sich.

Die Botschaft der Muslimas, die auch im Umschlag steckt: „Liebe für Alle – Hass für Keinen.“ Auf dem Flyer ruft die Gemeinde zu mehr Toleranz und Widerstand gegen Fremdenfeindlichkeit auf. Während der Auftritt der Frauen so manche Seniorin glücklich mit ihrer Blume am Tisch zurücklässt, regt sich an einem anderen Tisch Widerstand: „Ich finde den Besuch sehr unpassend. Es ist nicht in Ordnung im Altersheim Werbung für den Islam zu machen“, empört sich eine Besucherin, die nicht namentlich genannt werden will. Die Lampertheimerin, die ihre Mutter und deren Lebensgefährten besucht, ist davon überzeugt: Die meisten der betagten Zuhörer hätten nicht einmal ansatzweise verstanden, was der Besuch bezwecken solle.

Eine Antwort darauf gibt Iftikhar Shaikh, Vorsitzender der Lampertheimer Gemeinde. „Diese Menschen haben für unsere Gesellschaft viel geleistet. Deshalb sollten wir sie schätzen, respektieren und für sie da sein.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.01.2019