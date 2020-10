Blutspende am Freitag

Lampertheim.An diesem Freitag, 9. Oktober, 14 bis 19 Uhr, findet die nächste Blutspende-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Siedlerhalle statt. Eine Blutspende ist nur nach vorheriger Terminreservierung möglich.

Das DRK hat kürzlich Altkleider eingesammelt. Die Aktion fand in Lampertheim und den Stadtteilen Neuschloß, Hüttenfeld und Rosengarten statt. Hierbei wurden die Rotkreuzler von der Feuerwehr Lampertheim sowie von Energieried mit jeweils einem Fahrzeug mit Personal unterstützt. Wer noch Kleidung spenden möchte, kann sie im Eingangsbereich des DRK in der Florianstraße in zwei Sammelcontainer bringen. Bei größeren Mengen oder Fragen zur Kleidersammlung können sich Interessenten unter der Rufnummer 06206/9 51 30 60 informieren.

Da aufgrund der Corona-Vorgaben keine Dienstabende in der DRK-Unterkunft stattfinden, können, nicht wie gewohnt, dienstags keine Kleider angenommen werden. red

Info: www.blutspende.de/ blutspendetermine/

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.10.2020