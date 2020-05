Blutspende in der Pfeiffer-Halle

Lampertheim.Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Lampertheim lädt für Mittwoch, 10. Juni, 13 bis 19 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle zur Blutspende. Die kürzlich erlassenen Lockerungen nach dem Shutdown sorgen laut DRK zu ansteigendem Blutbedarf in den Kliniken. Dank der Spendenbereitschaft in den vergangenen sieben Wochen, konnte die Versorgung mit Blutpräparaten sichergestellt werden. Seit wenigen Tagen werde die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken wieder hochgefahren. Folge sei eine extreme und schnelle Bedarfssteigerung. Der DRK-Blutspendedienst in Baden-Württemberg und Hessen bittet daher gesunde Menschen dringend um eine Blutspende. red

