Blutspende in Pfeiffer-Halle

Lampertheim.Weil auch und gerade in Zeiten der Corona-Krise dringend Blutspenden benötigt werden, rufen der Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen und der Lampertheimer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gemeinsam zu einer Blutspendeaktion auf. Sie findet am Karsamstag, 11. April, von 12 bis 16 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle, Weidweg 5, in Lampertheim statt.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden und somit das Kontaktverbot weitgehend einhalten zu können, bittet das DRK Spendenwillige dringend, einen persönlichen Termin zu vereinbaren. Dies geht im Internet unter www.blutspende.de/termine. Die Blutspendetermine des DRK finden unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden sowie unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards statt. Schon am Eingang wird es zusätzliche Befragungen nach Corona-Infektionsrisiken und eine ausführliche Händedesinfektion geben. Außerdem wird jedem Spendenwilligen die Temperatur gemessen.

Eine Kinderbetreuung ist derzeit nicht möglich. Daher sollten keine Kinder mitgebracht werden. Zum Ausfüllen des Anamnesebogens soll jeder Spendenwillige einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Blut spenden kann jeder, der sich gesund und fit fühlt. Menschen mit Erkältungssymptomen oder solche, die den Verdacht haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollten zu Hause bleiben. Es wird nicht auf das neuartige Coronavirus getestet. Reiserückkehrer aus bestimmten Regionen werden ebenfalls nicht zugelassen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.04.2020