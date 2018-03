Blutspender gesucht

Anzeige

Lampertheim.Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ruft in den Osterferien zur Blutspende auf. Auch an Feiertagen und in den Ferien würden Patienten in den Krankenhäusern behandelt. Häufig seien dabei Bluttransfusionen notwendig. Täglich würden in Hessen knapp 900 Blutspenden benötigt. Damit die Versorgung auch in diesen Tagen gesichert ist, bittet der DRK-Blutspendedienst in Lampertheim um eine Blutspende. Diese kann am Samstag, 31. März, von 12 bis 16 Uhr im Technischen Zentrum, Florianstraße 6, abgegeben werden. Der Personalausweis ist mitzubringen. red