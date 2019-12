Böse Klatsche für den TVL

Lampertheim.„Wir waren chancenlos. Völlig chancenlos.“ Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim musste am Sonntagabend die Überlegenheit der ESG Crumstadt/Goddelau neidlos anerkennen: „Crumstadt hat von Anfang an gebrannt. Jeder von denen wollte Tore machen und am Ende war unsere Niederlage auch in der Höhe verdient“, meinte Schmied nach dem 19:33 (8:18) im Spitzenspiel in der Jahnhalle.

Während Crumstadt/Goddelau mit dem Sieg zur HSG Langen, die in Arheilgen nur 23:23 spielte, an der Spitze aufschloss, rutschen die Spargelstädter zur Winterpause auf Position fünf ab. Zur Erinnerung: Vor drei Wochen hatte der TVL beste Chancen, im Titelrennen ein Wörtchen mitzureden, doch nach drei Niederlagen in Folge und nun 16:10 Punkten, geht es im neuen Jahr erstmal darum, den Abwärtstrend zu stoppen.

Dazu bittet Schmied schon am Freitag nach Weihnachten wieder zum Training. „Wir haben es nötig“, erklärt er, betont aber auch, dass der Trainingsplan schon länger stand und nichts mit dem Spiel zu tun hat. Ob Torhüter Max Griesheimer dann zwischen den Pfosten stehen kann, bleibt abzuwarten. Er verletzte sich bei einem unglücklichen Zusammenstoß am Knie.

Gegen Crumstadt nahm der TVL-Trainer schon nach vier Minuten eine erste Auszeit. Mit 0:4 lag sein Team zu diesem Zeitpunkt hinten, aber die Ansprache verpuffte, die Gäste machten weiter mächtig Tempo und setzten sich auf 10:3 (17.) ab. „Wir waren nicht in der Lage, dagegen zu halten. Crumstadt hat ein hohes Tempo angeschlagen, ist zudem sehr robust. Da fehlen uns momentan leider die Mittel“, so Schmied. Eigentlich war die Vorgabe, viel im Eins-gegen-Eins die Gästedeckung zu beschäftigen, aber die Spargelstädter hielten sich nur selten an die Marschroute. Wenn dann beispielsweise Tim Pfendler oder Felix Nieter – in der zweiten Hälfte Lichtblicke im TVL-Spiel – dann doch mal Aktionen starteten, waren sie häufig erfolgreich. „Aber wir sind nicht drangeblieben. Dazu kam, dass – wie in den letzten Wochen – unsere Chancenverwertung nicht gut war“, erkannte Achim Schmied.

Schon in der ersten Hälfte lag Lampertheim erstmals mit zehn Toren hinten (8:18, 29.) und schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass nichts zu holen sein würde. Crumstadt machte im zweiten Abschnitt weiter mächtig viel Tempo, erhöhte auf 24:11 (39.) und schaffte es in der Schlussphase sogar noch, die Gastgeber unter 20 Toren zu halten. „Das war heute ein gebrauchter Tag. Um gegen diesen Gegner etwas zu holen, dann hätten alles stimmen müssen“, resümierte Schmied.

Doch letztlich bleibt die Erkenntnis, dass der TV Lampertheim aktuell nicht zu den Top-Teams der Liga gehört. „Aber verabschieden wollen wir uns von unserem Ziel, unter die ersten Vier zu kommen, auf gar keinen Fall“, gibt sich der Trainer kämpferisch. Dabei hofft er natürlich auch, dass seine Jungs bis zum Rückrundenstart am 19. Januar wieder Kräfte sammeln. Zudem steht das Comeback der beiden Langzeitverletzten, Torhüter Frederick Saul und Torjäger Michael Redig, an.

TVL-Tore: Karb, Weiß, Zielonka (je 3), Nieter (3/3), Deissler, Pfendler (je 2), Glanzner, Gaebler, Fröhlich (je 1). me

© Südhessen Morgen, Montag, 23.12.2019