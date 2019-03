Boliden flitzen um die Wette

Lampertheim.Beim Rotary Club wird am Samstag, 30. März, 11 Uhr, die Startflagge für die 15. Benefizaktion Race and Help gesenkt. Für das Spektakel wird im großen Saal der Lukasgemeinde in der Römerstraße eine rund 40 Meter lange, vierspurige Rennbahn aufgebaut, auf der die Mini-Boliden ihre Runden drehen werden. Jedes Team besteht aus vier Fahrern. Gewinner sind, wie die amtierende RCL-Präsidentin Simone Weyand betont, Schüler an Lampertheimer und Bürstädter Grundschulen. Aus dem Erlös stellt der Club Bücher und Unterrichtsmaterial zur Förderung des Leseverständnisses von Grundschulkindern bereit. Anmeldungen sind noch am Renntag möglich. Die Startgebühr beträgt pro Team 100 Euro. Kleine Speisen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen werden angeboten. red

