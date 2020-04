Botschaft ohne Risiko

Lampertheim.In diesem Jahr bleiben die Türen der Domkirche in der Karwoche und an Ostern verschlossen. Für die Verantwortlichen in der Lukasgemeinde steht dabei im Vordergrund, das Evangelium so zu verkündigen, dass an diesem Osterfest die Botschaft vom Leben nicht zur Gefährdung von Menschenleben in Verbindung mit den Übertragungsrisiken durch Covid-19 beiträgt.

Am Gründonnerstag, 9. April, jährt sich der Todestag von Dietrich Bonhoeffer zum 75. Mal. Im Vorstellungsgottesdienst hatten die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Lukasgemeinde seiner wie auch Pater Alfred Delp gedacht. In der Karwoche finden sich nun in der kleinen „Outdoorkirche“ im Vorraum der Domkirche neue Karten mit Zitaten von Dietrich Bonhoeffer, die in den Herausforderungen dieser Zeit Mut machen sollen. Am Karfreitag lädt ein verhülltes Kreuz dazu ein, ein stilles Gebet zu sprechen. Die Glocken der Domkirche schweigen.

Volles Festgeläut

Am Ostersonntag wird das Osterfest um 9.50 Uhr mit dem vollen Festgeläut eingeläutet. In der „Outdoorkirche“ wird ein geschmückter Altar aufgebaut, auf dem auch ein kleineres Exemplar der neuen Osterkerze als Windlicht brennt. An den beiden Ostertagen können sich Interessenten zwischen 9 und 17 Uhr ein Osterlicht und eine Karte mit dem Osterevangelium abholen.

An allen Sonntagen im April und auch am Karfreitag halten Pfarrerin Sabine Sauerwein und Pfarrer Sven Behnke stellvertretend für die Gemeinde Gottesdienst in der verschlossenen Domkirche. Ebenso gibt es an allen Sonntagen und an Karfreitag einen Audio-Podcast mit Musik und Gesang, Lesung und Gebet von den Pfarrern und der Kantorin der Lukasgemeinde. Den Audio-Podcast findet man auf der Internetseite der Gemeinde. red

