Botschafter des Frühlings

Farbtupfer gegen die Krise: Barbara Will mit ihren Pflanzschalen. © roi

Lampertheim.„Ich möchte mit meinen Blumen den Menschen in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie Freude bereiten“, sagt Barbara Will. Vorausgegangen war die Einschränkung sozialer Kontakte, wie eine Kontaktsperre mit Freunden und Bekannten. Da fast alle Anwohner in der Straße zu Hause sind, die meisten Erwachsenen Homeoffice oder Zwangsurlaub machen und die Kinder ihre verlängerten Ferien genießen, stellt Barbara Will jeden Morgen ihre Pflanzschalen mit den kunterbunten Frühlingsarrangements gut sichtbar auf die Zaunsäulen. Die Frühlingsblumen versprühen einen besonderen Reiz. „Die Frühblüher sind eine willkommene Abwechslung“, betont die Gartenfreundin.

Darüber hinaus berichtet Will über eine ganz andere Freude. Sie hat in ihrem Briefkasten ein gemaltes Bild von unbekannten Mädchen namens Sarah, Katrin und Marion gefunden. Sie haben eine Wiese mit vielen farbenfrohen Blumen gemalt. Außerdem strahlt die Sonne vom blauen Himmel herunter. Auf der Karte steht: „Liebe Nachbarn, aufstehen, an etwas Schönes denken, lächeln, glücklich sein, liebe Grüße.“ Diese Grüße, Malerei und aufmunternden Worte haben Barbara Will besonders gerührt. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.04.2020