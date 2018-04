Anzeige

Hofheim.Weil es aus noch ungeklärten Gründen auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt hat, musste die Freiwillige Feuerwehr Hofheim am Freitagnachmittag in den Bibliser Weg ausrücken. Dort stand ein Holzregal in Flammen. Durch die Hitzeentwicklung war bereits ein Fenster der Wohnung im zweiten Stock geborsten. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Mit Atemschutzgeräten drangen die Feuerwehrleute in die Wohnung ein und löschten das Feuer auf dem Balkon, das dadurch nicht auf das Innere des Hauses übergriff. Parallel dazu befreiten die Einsatzkräfte die Räume mittels Druckbelüftung vom Brandrauch.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Neben den 25 Hofheimer Feuerwehrleuten waren die Feuerwehr Lampertheim, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. lex