Brand in der Chemiestraße

Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz am Donnerstagnachmittag. © Berno Nix

Lampertheim.Auf einer Altholzsammelstelle in der Lampertheimer Chemiestraße ist am Donnerstagnachmittag eine Häckselmaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 22 Mann vor Ort, um ein Übergreifen des Feuers auf das dort gelagerte Holz zu verhindern. Die BASF-Werksfeuerwehr leistete Unterstützung. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet, sagte Stadtbrandinspektor Klaus Reiber. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.06.2020