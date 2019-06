Brand in Firma

Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten an der Lampertheimer Firma. © Nix

Lampertheim.Den Rauch haben die Einsatzkräften schon von Weitem gesehen: Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Lampertheim zu einem Brand in einer Firma im Industriegebiet Wormser Landstraße gerufen. Dort waren Kunststoffteile in Brand geraten. Die ebenfalls zum Einsatzort gerufenen Bürstädter Kollegen von der Messeinheit-West des Kreises Bergstraße führten Luftmessungen durch. Erhöhte Schadstoffwerte wurden dabei aber nicht festgestellt. Die Einsatzkräfte hatten den Brand mit drei Trupps unter Atemschutz schnell unter Kontrolle, so Wehrführer und Einsatzleiter Thorsten Gutschalk gestern auf Anfrage. Der Inhaber der Firma wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. off

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019