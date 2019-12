Brandschützer lassen 2019 Revue passieren

Hofheim.Die Mitglieder der Einsatzabteilung, Alters- und Ehrenabteilung sowie des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Hofheim fanden sich im Gerätehaus zum schon traditionellen Jahresausklang ein. In geselliger Runde ließen die Brandschützer das abgelaufene Jahr Revue passieren.

Wehrführer Heiko Seib und sein Stellvertreter Jürgen Rettig hießen die Gäste im voll besetzten und weihnachtlich dekorierten Aufenthaltsraum willkommen. Im Anschluss dankten Stadtrat Bernhard Hossner für den Magistrat der Stadt Lampertheim und Ortsvorsteher Alexander Scholl den Einsatzkräften für ihr großes Engagement im Jahr 2019. Der Dank an die Floriansjünger galt dabei auch der aktiven Unterstützung beim kürzlich zum zweiten Mal ausgerichteten Hofheimer Weihnachtsmarkt, dem Seniorennachmittag und der Kerb. Alexander Scholl vergaß auch nicht, den Familien der Einsatzkräfte zu danken, denn ohne deren Unterstützung und Verständnis wäre ein Ehrenamt auf Abruf nicht zu leisten. Wie in jedem Jahr war wieder eine Delegation des Feuerwehrvereins Rosengarten zu Gast, um sich mit einer Spendenübergabe für die Übernahme des Brandschutzes erkenntlich zu zeigen. Die Hofheimer Brandschützer betreuen seit Jahren den Nachbarstadtteil und ebenso lange freut sich die Wehr über eine großzügige Spende. Diesmal hatten Michael Dreier und Christoph Blickheuser 500 Euro mitgebracht.

Die Wehrführung bedankte sich für die Zuwendung, die zweckgebunden in die Ausstattung der Brandschützer fließt. Als Geschenk erhielten die Feuerwehrangehörigen einen Jahreskalender mit Bildern aus dem Berichtsjahr, den der ehemalige Wehrführer Dirk Wagner gestaltet hatte.

Für das leibliche Wohl sorgte an diesem Abend das Küchenteam um Raimund Lösch, der von Werner und Hiltrud Seib sowie Stefanie und Peter Bär unterstützt wurde. Nach dem Essen entwickelten sich an den Tischen ausgiebige Gespräche, bei denen so manche Anekdote zur Sprache kam. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 23.12.2019