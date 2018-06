Anzeige

Lampertheim.Jüngst fand die jährliche Brandschutzübung mit Räumung in der Kita Mariä Verkündigung statt. Dieses Mal hatte sich die Feuerwehr Lampertheim dazu bereit erklärt, mit mehreren freiwilligen Helfern und Brandschutzmeister Klaus Reiber die Übung so „echt wie möglich“ zu gestalten. Zuerst wurde eine Begehung der Räume vorgenommen. Im Anschluss wurde mit der Nebelmaschine Rauch produziert und daraufhin der Alarm der Rauchmelder ausgelöst. Die Kinder wussten genau, wie sie sich verhalten sollten, denn sie hatten den „Ernstfall“ schon oft geübt. Die Feuerwehr rückte mit lautem Alarm zur Kita vor. Als sich alle Kinder im Freien an ihren Sammelstellen aufgestellt hatten, konnten sich zwei Einsatzkräfte in voller Uniform mit Atemschutzmaske und Sauerstoffflasche um die Kita kümmern und schauen, wo der Rauch herkam. Zwei weitere Helfer rollten die Schläuche aus. Die anderen Einsatzkräfte blieben an dem Feuerwehrfahrzeug. Die Kita-Leiterin Andrea Zimmermann und Brandschutzmeister Klaus Reiber tauschten sich über die Übung aus und reflektierten den geübten Ernstfall. Die Einsatzkräfte hatten sich noch Zeit genommen, mit den Kindern zu sprechen und ihnen die Uniform zu zeigen. Manche durften sogar den Helm aufsetzen. Als alles wieder aufgeräumt war, durften die Kinder noch in das Feuerwehrauto reinschauen und der Alarm wurde noch mal ausgelöst. Zum Abschied winkten die Kinder den Feuerwehrleuten zu. red (Bild: Kita Mariä Verkündigung)