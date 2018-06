Anzeige

Lampertheim.Eine positive Bilanz über das Geschäftsjahr 2017 kann die Lampertheimer Baugenossenschaft ziehen. Doch die Bedingungen für die Bereitstellung bezahlbaren und öffentlich geförderten Wohnraums haben sich verschlechtert. Diesbezüglich appellierte Geschäftsführer Gerhard Bühler bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Genossenschaft nicht nur an die Politik in Land und Bund.

„Wir brauchen vor allen Dingen Sozialwohnungen“, mahnte Bühler. Das Defizit an bezahlbarem Wohnraum sei eines der drängendsten Probleme dieser Zeit. Der Neubau von Gebäuden sei jedoch nur noch schwer zu realisieren. Weder eine Mietpreisbremse noch die Einrichtung eines Wohnungsbau-Ministeriums seien geeignet, den Mangel zu beheben.

Baugenossenschaft Die Ertragslage der Baugenossenschaft für das Geschäftsjahr 2017 weist einen Überschuss von 805 000 Euro auf. Daraus ergibt sich ein Bilanzgewinn von 80 000 Euro. Die Eigenkapitalrentabilität liegt bei 9,4 Prozent. Die Mitgliederversammlung hat die Höhe der Ausschüttung auf 3 Prozent gebilligt. Die Baugenossenschaft Lampertheim wurde am 8. Oktober 1946 gegründet. Sie hat zur Zeit 1053 Mitglieder. Geschäftsführer ist seit 16. April Wolfgang Klee. urs

Auch auf kommunaler Ebene komme die Schaffung von preiswerten Mietwohnungen nicht voran. So fehle es an Bauland wie an ausreichender Förderung. Stattdessen würden neben der Baugenossenschaft zunehmend freie Bauträger beauftragt. Diese müssten jedoch Gewinne erzielen und maximieren – auf Kosten einer langfristigen Sozialbindung. „Ist das in Lampertheim gewollt?“, fragte Bühler kritisch.