Braun neuer Leiter der Kinderchöre

Lampertheim.Mit einer letzten Chorprobe am vergangenen Donnerstag haben sich die jungen Sängerinnen und Sänger der Kinderchöre Crescendo von ihrer Chorleiterin Andrea Hintz-Rettenmaier verabschiedet und den neuen Chorleiter Thomas Braun begrüßt. Hinz Rettenmaier wechselt ab September als Musiklehrerin an eine Heidelberger Grundschule und arbeitet zusätzlich als Lehrerin für musikalische Sprachförderung an der Musikschule Mannheim.

Mit einer „musikalischen Revue“ erinnerten sich die Kinder an erfolgreiche Projekte der vergangenen Jahre: An die Aufführung des „Zirkus Furioso“, an das Musical „Luther“ und an „Noah“ zum Domjubiläum. Nicht zu vergessen sind die vielen schönen und lehrreichen Chorstunden sowie Ausflüge und gemeinsame Übernachtungen.

Hintz-Rettenmaier übernahm im Jahr 2010 die Kinderchorarbeit, die 2004 von Heike Ittmann Leben gerufen wurde. Seit 2005 besteht sie als Trägergemeinschaft mit dem MGV 1840 Lampertheim.