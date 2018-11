Breitere Basis für künftige Wahlen

Lampertheim.Wenn im nächsten Jahr der neue Lampertheimer Seniorenbeirat gewählt wird, dann soll das Gremium auf eine breitere Basis gestellt werden. Dies erklärte die Sprecherin Gerlinde Hellmuth in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses, in der sie auch berichtete, was der Seniorenbeirat im abgelaufenen Jahr alles gemacht hat.

Die sieben Mitglieder des Gremiums wurden bisher in einer geheimen Wahl im Rahmen einer Delegiertenversammlung gewählt. In diese Versammlung können alle Lampertheimer Organisationen und Institutionen, die Seniorenarbeit aktiv betreiben, einen Vertreter entsenden und die Mitglieder aus ihrer Mitte wählen. „Es gibt bestimmt viele Lampertheimer über 60 Jahre, die gerne mitarbeiten würden, aber eben nicht zu einer solchen Gruppierung gehören, die sie vorschlagen könnte“, sagte Hellmuth. Deswegen wolle man die Wahlordnung entsprechend verändern.

Gesundheitsvorträge gut besucht

Wie Bernd Ranko, Leiter des zuständigen städtischen Fachbereichs Familie und Senioren, ergänzte, hat die Verwaltung bereits einen veränderten Entwurf der Wahlsatzung erarbeitet und vom Juristen der Verwaltung prüfen lassen. Der sehe eine Mischung aus Delegiertenwahl und Wahlversammlung vor und solle im Januar im Sozialausschuss beraten werden.

In dem Jahresbericht erläuterte Hellmuth das vielfältige Engagement des Gremiums, dessen Arbeit von der Seniorenbegegnungsstätte nicht immer ganz klar zu trennen sei. Der Seniorenbeirat zeichnet für die Organisation der Referate verantwortlich, die einmal monatlich in der „Alten Schule“ angeboten werden. Dabei seien vor allem die Vorträge zu Gesundheitsthemen immer sehr gut besucht. Gut laufen nach Hellmuths Angaben auch die regelmäßigen Skatturniere und die PC-Kurse. Weinprobe, Grillfest und Ausflug sind feste, beliebte Termine im Kalender.

SOS-Dose und Theater-AG neu

Gleich vier Projekte hat der Seniorenbeirat in diesem Jahr neu ins Portfolio aufgenommen. Zum einen hat er sich für die SOS-Dose stark gemacht, die jeder Senior mit wichtigen Informationen zur eigenen Person für den medizinischen Notfall im heimischen Kühlschrank aufbewahren sollte. Fast 1000 Dosen seien inzwischen in Lampertheim ausgegeben worden, so Hellmuth. Inzwischen seien sie in Apotheken, Arztpraxen und im Rathaus-Service erhältlich.

Neu ist auch die Theater-AG. Unter dem Motto „Senioren spielen für Senioren“ hat sich ein gutes Dutzend Leute zusammengefunden, die sich jeden Freitag zur Probe treffen. Nach ersten Aufführungen vor heimischem Publikum in der Begegnungsstätte sei die Truppe auch sehr erfolgreich auf Tournee durch die Lampertheimer Seniorenheime gegangen.

Schon zu einem Selbstläufer ist laut Hellmuth das Boule-Angebot im Stadtpark geworden. Seit Mai treffen sich Interessierte jeden Alters immer mittwochs im Stadtpark. Die Idee dazu hatte Seniorenbeirats-Mitglied Albert Breckner. Von ihm kam auch der Anstoß zur vierten Neuerung: Künftig will der Seniorenbeirat mehrmals im Jahr gemeinsame Besuche kultureller Veranstaltungen in der Region organisieren. Beim Auftakt – einem Besuch der Kunsthalle in Mannheim im November – haben 19 Senioren teilgenommen.

