Briefroman fesselt Zuhörer

Lampertheim.Im Anschluss an die Gedenkstunde am ehemaligen Standort der Lampertheimer Synagoge fand erstmals auch eine thematisch passende Lesung des Seniorenbeirats im Römersaal statt. Autorin Christina Kiehs-Glos, Regisseur Heiner Kraft und Beiratsmitglied Herbert F. Tiefel lasen aus dem 1938 veröffentlichten Briefroman der amerikanischen Schriftstellerin Kathrine Kressmann Taylor.

Im halbdunklen Saal nahmen sie das Publikum gedanklich mit in die Anfangszeit der NS-Herrschaft. Der Deutsche Martin Schulse, nach dem Ersten Weltkrieg vor der Armut nach Amerika geflohen, schließt in San Francisco Freundschaft mit dem jüdischen Unternehmer Max Eisenstein. Das Buch zeigt die dramatische Entwicklung einer fiktiven deutsch-jüdischen Freundschaft in den Jahren 1932 bis 1934. Steht Schulse, der nach Deutschland zurückgekehrt ist, der Machtübernahme der Nazis anfangs noch zwiespältig gegenüber, wird er schnell bekennender Nationalsozialist.

Die drei Vorleser sorgten mit ihrem Lesestil für eine authentisch beklemmende Stimmung. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018