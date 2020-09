Bronze für Franka Thierfelder

Mannheim.In Mannheim durfte die weibliche und männliche Kanu-Jugend das erste Mal in diesem Jahr ihre Kräfte messen. Dabei ging es direkt um die Deutschen Meisterschaften. Im Vorfeld hatte der Deutsche Kanu-Verband gebeten, nur leistungsstarke Jugendliche zu melden. Damit sollte gewährleistet werden, dass die Teilnehmerzahl begrenzt blieb. Trotzdem gab es bis zu sieben Vorläufe. Dementsprechend mussten sich die Sportler ziemlich strecken, um sich für das Finale zu qualifizieren. Viele Träume waren somit in den Vorläufen bereits ausgeträumt.

Jonathan Hintz und Tim Walter sind im ersten Jahr in der Jugendklasse vertreten. Sie konnten ihre Trainingsleistung bestätigen und fuhren gute Rennen, auch wenn es für einen Finalplatz nicht reichte. Auf der abschließenden Langstrecke fuhren sie ein beherztes Rennen und belegten Platz zehn.

Philipp Reiber hatte einen starken Vorlauf und schied gleich in seinem ersten Rennen unglücklich als Fünfter aus. Ab diesem Zeitpunkt konnte er seine sehr guten Trainingsleistungen nicht mehr abrufen und fuhr in fast allen Rennen unter Wert. Im letzten Wettbewerb im Kajakeiner über 5000 Meter zeigte er dann aber, was in ihm steckt. Das 5000-Meter-Rennen wurde im Massenstart gefahren. Es schien schwer, sich in einem Feld von 34 Sportlern in der Spitzengruppe einzuordnen und sich dort zu halten. Philipp Reiber schaffte es dennoch und hielt sich dort bis ins Ziel. Am Ende erreichte er einen tollen vierten Platz.

Bei der weiblichen Jugend fuhr Klara von Allwörden solide Rennen, kam in die Halbfinals und schied dort aus. Auf der Langstrecke kämpfte sie mit den Wellen und dem großen Starterfeld. Sie wurde mit Platz 18 belohnt.

Bei Franka Thierfelder lief es im Frühjahr richtig gut, doch dann zeigte die Formkurve nach unten. Die Trainingsleistungen stimmten nicht mehr. Bei einem Arztbesuch kam heraus, dass starker Eisenmangel die Leistungen negativ beeinflusste. Auch auf der Deutschen Meisterschaft waren die Leistungen zunächst nicht so, wie man sie von Franka Thierfelder kennt. B-Final-Ergebnisse um Platz sechs entsprechen nicht ihrem möglichen Leistungsvermögen, und auch der siebte Rang im Kajakzweier über 500 Meter konnte sie nicht zufriedenstellen. Mit wenig Selbstvertrauen ging Franka Thierfelder ins abschließende Rennen über die 5000 Meter. Um in einem Massenstartrennen erfolgreich zu sein, müssen viele Faktoren zusammenkommen: Leistungsvermögen, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment und auch Glück, dass man nicht in eine Massenkarambolage kommt, erklärte der WSV.

Beim Start lief es für Franka Thierfelder nicht so gut, sie lag schnell etwas zurück zur Spitze, aber sie arbeitet sich nach vorne. Als das Teilnehmerfeld von der Wende zurückkam, waren selbst die WSV-Trainer überrascht. Die Lampertheimer Sportlerin hatte es irgendwie in die Spitzengruppe des Feldes geschafft. Im weiteren Verlauf des Rennens bildete sich eine Dreiergruppe, die sich vom Feld lösen konnte: mit dabei Franka Thierfelder. In der zweiten Wende riss Franka Thierfelder von der Spitze ab, 1500 Meter vor dem Ziel war sie auf sich alleine gestellt und hatte 30 Verfolgerinnen im Nacken. Franka Thierfelder kämpfte und konnte den dritten Platz bis ins Ziel verteidigen. red

