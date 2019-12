Bronze für Hüttenfelder Sportlerinnen

Hüttenfeld.Bei der 19. Deutschen Bestenermittlung des Deutschen Sportakrobatik Verband (DSAB) in Baunatal turnten 101 Nachwuchsformationen aus insgesamt neun Bundesländern um die Vergabe der Titel. Mit dabei waren auch zwei Formationen der SVG Nieder-Liebersbach, darunter mit den Schwestern Emily und Lara Neher sowie Sophia Eichenauer und Leila Breitwieser-Arroyo vier Mädchen aus Hüttenfeld. In der Nachwuchsklasse 1 erreichten Lena Wischnewski/Emily Neher/Sarah Himmel mit toller Übung als viertbestes Paar das Finale und turnten auch hier auf dem vierten Rang nur ganz knapp am Treppchen vorbei.

Kurzfristig umstellen musste das Trio Eichenauer/Harbich/Breitwieser-Arroyo durch den krankheitsbedingten Ausfall von Sophia Eichenauer. Sie gingen kurzerhand als Damenpaar an den Start und präsentierten trotz kurzer gemeinsamer Trainingszeit als Duo eine schöne Übung. Für das letzte große sportliche Event des Jahres 2019 hatten sich mit Lena Wischnewski/Emily Neher/Sarah Himmel, Sophia Eichenauer/Antonia Harbich/Laila Breitwieser- Arroyo sowie Melanie Beaupré/Lara Neher/Lotta Steinmann drei Trios der SVG auf den Weg nach Dresden zum 5. Internationalen Zwinger Acro-Cup gemacht. Alle drei Trios kamen zum Auftakt des Wettkampfs sehr gut durch ihr Programm. Bei ihrem ersten Auftritt in der Schülerklasse sicherten sich Wischnewski/Neher/Himmel mit einer tollen Präsentation auf der Matte die Bronzemedaille. Knapp dahinter landeten Eichenauer/Harbich/Breitwieser Arroyo auf Platz vier.

Sehenswerte Übung

Und auch in der mit 27 Formationen starken Jugendkonkurrenz präsentierten Beaupré/L. Neher/Steinmann jeweils eine sehenswerte Balance- wie Dynamikübung und qualifizierten sich ebenfalls für den Finaldurchgang am nächsten Tag. Hier bestätigten Wischnewski/E. Neher/Himmel ihre Leistung vom Vortag und holten sich erneut die Bronzemedaille.

Die mitgereisten Trainer Heinz Andolfatto, Hermann Messer und Erika Müllmann zeigten sich zufrieden mit den Leistungen ihrer Sportler und blicken zuversichtlich in die kommende Saison. ron

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019