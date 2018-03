Brüllen, wenn das Wildschwein kommt

Anzeige

Lampertheim.Für die kleinen und großen Naturschützer hieß es am Sonntagmorgen zeitig raus aus den Federn. Denn die NABU-Ortsgruppe Lampertheim hatte Kinder ab sechs Jahren eingeladen, Flora und Fauna zu entdecken. Treffpunkt war auf dem Parkplatz Heide. Das Wetter lud allerdings nicht gerade zur Wanderung ein: Nebel waberte über der Spargelstadt und draußen im Wald war es ungemütlich und feucht. Doch bekanntlich gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Gut angezogen machten sich also die Naturschützer auf den Weg. Die Führung der Gruppe übernahm Birgitta Gräber-Bickel von der BUND-Naturschule Hemsbach/Laudenbach.

Während der Veranstaltung wurden mit Bewegungs- und Wahrnehmungsspielen die Sinne der Kinder geweckt. „Entdecken und forschen sind die Hobbys von Linus“, erklärten die Eltern des Siebenjährigen, Sabrina und Alexander Wabro. „Wer die Natur schützen will, muss sie schließlich auch kennen. Wenn ein Kind nur vor dem PC hockt, wird das nichts“, betonte die Lampertheimer NAJU-Leiterin Anke Diehlmann.

Jedem Kind wurde von Gräber-Bickel zunächst ein Namensschild angeheftet. Es folgte eine Vorstellungsrunde. „Habt ihr einen Wunsch, was wir draußen am Waldrand machen wollen?“, fragte Gräber-Bickel. „Verstecken spielen. Ein Zelt bauen“, so die Vorschläge der Kleinen. „Wisst ihr, was die Sinne sind?“, fragte die Organisatorin weiter. Die Kinder wussten Bescheid: hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Und schon standen entsprechende Übungen auf dem Programm: Ohrläppchen massieren, Augen schließen und auf Klänge in der Natur achten.