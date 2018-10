Buch übers „weiße Gold“ fast vergriffen

Lampertheim.Lampertheim ist vor allem bekannt für seinen Spargel, der damit auch ein idealer Werbeträger des Stadtmarketings ist. Leider ist die Spargelsaison immer etwas kurz und der Werbeeffekt damit auch zeitlich begrenzt. Abhilfe schafft da das im Frühjahr erschienene Buch mit dem Titel „Das weiße Gold des Rieds“. Ein Arbeitskreis aus Bürgern beschäftigte sich intensiv mit dem Thema, heraus kam ein Buch rund um das königliche Gemüse, welches viel Bekanntes, aber auch Unbekanntes enthält.

Obwohl der größte Teil der Auflage mittlerweile verkauft wurde, gibt es noch Exemplare im Rathaus-Service und bei verschiedenen Lampertheimer Betrieben. Begleitend wurde ein Quiz veranstaltet, in dem nach allgemeinem und speziellem Wissen über den Spargelanbau gefragt wurde. Wer kennt schon die Bezeichnung für den Spargelbalken? Bifang ist die richtige Antwort, ein Begriff, der sicher nicht mehr sehr geläufig ist. Helmut Kaupe, Mitautor des Buches hatte die Fragen zusam- mengestellt, die Einsender mussten letztendlich ein Lösungswort einsenden. Knapp 100 Lösungen wurden abgegeben, wobei 75 komplett richtige Antworten dabei waren. Zehn Preise gab es zu gewinnen,

Bürgermeister Gottfried Störmer begrüßte am Dienstagabend im Magistratsraum die zehn Gewinner. Er betonte in seiner kurzen Ansprache noch einmal die Werbewirksamkeit des Spargels für die Stadt und dankte den Initiatoren des Buches und des Quiz. Kaupe übernahm es anschließend, den Lösungsweg aufzuzeigen. Kaupe ist selbst Biologe, beschäftigt sich mit dem Spargel und hat damit auch den fachlichen Hintergrund über richtigen Anbau und die Begriffsbestimmungen. Für seine Bemühungen erhielt er genauso wie der für Herstellung und Druck verantwortliche Steffen Fröhlich ein kleines Präsent vom Bürgermeister. Der übergab am Ende auch die Preise: Den Hauptpreis – eine Ballonfahrt im Wert von 400 Euro – gewann Anja Rohde. Über Gutscheine im Wert zwischen 40 und 80 Euro, die in Lampertheimer Geschäften oder Restaurants eingelöst werden können, dürfen sich Thea Dömland, Anna Wagner, Felix Wiegand, Bernhard Pasing, Ursula Simon, Elke Müller, Gitta Wegner, Christopher Crnjak und Oliver Lohmann freuen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018