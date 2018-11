Budenglanz am Bürgerhaus

HOFHEIM.Bald weihnachtet es rund ums Bürgerhaus: Den ersten „Howwemer Weihnachtsmarkt“ am zweiten Adventswochenende haben 13 Ortsvereine und das Stadtmarketing Lampertheim aus der Taufe gehoben.

Wie Ortsvorsteher Alexander Scholl im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ erklärt, entstand die Idee vor zwei Jahren, als die Renovierung des Bürgerhauses begann und der Seniorenkaffee dadurch wegfallen musste. Das Konzept für den Weihnachtsmarkt konkretisierte sich dann beim Treffen des Arbeitskreises Hofheimer Vereine in diesem Sommer. Die Idee: ein Großteil der beteiligten Vereine bietet das kulinarische Grundangebot an einem gemeinsamen Stand. Darüber hinaus unterhalten nur noch die Egerländer Gmoi und die Landfrauen eigene Essensstände. Den Kreis der Aussteller vervollständigen nun die Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde, der Buchladen der Liebenzeller Gemeinde, die Blumenfabrik Silke Kohlmann, das von Jasmin Klimanietz betriebene Ideenreich und das Café Originell von Brigitte Karasch.

Die Buden um das Bürgerhaus sind am Samstag, 8. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Vor dem Beginn am Sonntag findet ab 13.30 Uhr im Bürgerhaus der traditionelle Seniorenkaffee statt, um den sich der Vorsitz des Arbeitskreises Hofheimer Vereine kümmert, dem die SPD vorsteht. Etwa eine Stunde gibt es ein besinnliches Programm, danach wird den Senioren gratis Kaffee und Kuchen angeboten.

Karussell, Musik und Nikolaus

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes erfolgt samstags um 17 Uhr, ab 18.30 Uhr sorgen Mitglieder der Musiker Initiative Lampertheim (MIL) für Unterhaltung. Am Sonntag spielt ab 15 Uhr der evangelische Posaunenchor. Für die Kinder ist an beiden Tagen ein Karussell aufgebaut, der Nikolaus schaut sonntags um 16 Uhr vorbei.

Gleich nach der Eröffnung samstags beginnt auch der Latwergeverkauf des Landfrauenvereins. 400 Kilo Pflaumen haben die Landfrauen im Herbst dafür eingekocht (wir berichteten). An ihrem Stand gibt es aber auch frisch gebackene Waffeln, Apfelpunsch und heißen Apfelsaft. Darüber hinaus werden Buttergebäck, Lebkuchen und zwei verschiedene Suppenbrühen aus eigener Herstellung angeboten. Sonntags können Kinder den am Stand gekauften Lebkuchen im Bürgerhausfoyer unter Anleitung verzieren.

Neben den emsigen Landfrauen und der Egerländer Gmoi zählen Reitverein, Turnverein, Carnevalverein, Carpe Noctem Corporation, die Liebenzeller Gemeinde, die Sängervereinigung 07/20, die Freiwillige Feuerwehr, Fußballverein, Vogelverein, der evangelische Posaunenchor sowie die Howwemer Kerbeborsch und Kerbemädels zu den tragenden Säulen bei der Premiere. fh

