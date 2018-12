Budenzauber feiert Premiere

Hofheim.Nur eine Woche nach dem „Weihnachtsglanz“ des katholischen Familienzentrums weihnachtete es auch rund ums Bürgerhaus. Den ersten „Howwemer Weihnachtsmarkt“ am zurückliegenden zweiten Adventswochenende hatten immerhin 13 Ortsvereine innerhalb des Arbeitskreises Hofheimer Vereine gemeinsam mit dem Stadtmarketing Lampertheim aus der Taufe gehoben.

Zur offiziellen Eröffnung am Samstag durch Ortsvorsteher Alexander Scholl und Bürgermeister Gottfried Störmer herrschte bereits ein enormes Besucherinteresse. Der Regen stoppte rechtzeitig. Scholl sprach von einem „tollen Gemeinschaftsprojekt“, das in Hofheim auf die Beine gestellt worden sei. Störmer würdigte die „erlebte Dorfgemeinschaft“, bevor beide im Wechsel ein Weihnachtsgedicht vorlasen.

Die Idee des ersten Howwemer Weihnachtsmarktes wurde vor zwei Jahren in Zusammenhang mit dem Beginn der Renovierungsarbeiten des Bürgerhauses und dem damit verbundenen Wegfall des Seniorenkaffees entwickelt. Nach mehreren Treffen konkretisierte sich dann im Arbeitskreis das neue Konzept heraus: Ein Großteil der sich beteiligenden Vereine bewirtschaftet das vielfältige kulinarische Grundangebot in einem gemeinsamen Stand und teilt sich den Schichtdienst auf. Lediglich die Egerländer Gmoi und der Landfrauenverein gingen als Vereine mit einem eigenen Stand über dieses Angebot hinaus. Speziell bei den Landfrauen herrschte am Samstag schon früh Hochbetrieb. Bereits eine Stunde vor der Ausgabe der selbst eingekochten Latwerge standen die ersten Besucher an. Rund 500 Gläser gingen insgesamt über den Tisch. Darüber hinaus gab es an beiden Tagen frisch gebackene Waffeln, Apfelpunsch und heißen Apfelsaft, weiterhin Buttergebäck, Lebkuchen und zwei verschiedene Suppenbrühen bei den Landfrauen. Für den musikalischen Rahmen nach der Eröffnung sorgten Musiker der Musikerinitiative Lampertheim.

Musik gab es auch am Sonntag, dargeboten durch den evangelischen Posaunenchor. Zur Freude der kleinen Gäste war an beiden Tagen auch ein kleines, aber wunderschönes Karussell aufgebaut, das die Blicke auf sich zog. Selbst der Nikolaus ließ sich am Sonntag blicken. Neben den emsigen Landfrauen und der Egerländer Gmoi zählten Reitverein, Turnverein, Liebenzeller Gemeinde, Carnevalverein, Carpe Noctem Corporation, Sängervereinigung 07/20, Freiwillige Feuerwehr, Fußvallverein, Vogelverein, evangelischer Posaunenchor sowie Howwemer Kerbeborsch und Kerbemädels zu den Mitwirkenden bei der Premiere. Zum Kreis der Aussteller außerhalb des Arbeitskreises Hofheimer Vereine gesellten sich die Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde mit ihren liebevoll hergestellten Holzartikeln und der Buchladen der Liebenzeller Gemeinde. Weiterhin mit dabei: die Blumenfabrik Silke Kohlmann, das von Jasmin Klimanietz betriebene Ideenreich sowie das Cafe Originell von Brigitte Karasch.

Auch die Künstlerinitiative Lampertheim (KIL) mit Bernhard Hossner und Bernd Kalusche an der Spitze ließ sich nicht zweimal bitten, als sie für eine Teilnahme angefragt wurden. Frisch eingekochtes Wintervogelfutter und Nistkästen konnten beim Vogelverein erworben werden. Am gestrigen Sonntag hatte der Arbeitskreis Hofheimer Vereine auch zum Seniorenkaffee ins Bürgerhaus eingeladen, über dessen Verlauf wir in einer unserer nächsten Ausgaben berichten werden. fh

