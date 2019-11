Budenzauber lockt

Lampertheim.Die Tage werden kürzer und draußen wird es kälter. Die Zeit der gemütlichen Abende mit Leckereien und Glühwein beginnt wieder. In Lampertheim öffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Europaplatz seine Pforten am ersten und zweiten Adventswochenende. Die Öffnungszeiten sind an beiden Wochenenden freitags von 17 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 16 bis 22 Uhr. Offiziell eröffnet wird der Budenzauber in der Spargelstadt am Freitag, 29. November, um 17.30 Uhr von Bürgermeister Gottfried Störmer.

Am Sonntag, 1. Dezember, findet ab 16 Uhr die Weihnachtsbäckerei für Kinder von sechs bis zwölf Jahren vor und im Alten Rathaus statt. Anmeldebögen dafür sind im Rathaus-Service Lampertheim (Domgasse 2), edinger Warenhaus (Chemiestraße 12) und edinger Mehrwertladen (Kaiserstraße 43) erhältlich.

Am zweiten Weihnachtsmarkt- wochenende organisiert das Team der Lampertheimer Tanzschule House of Dance Style Spiel- und Bastelaktionen im Weihnachtswichtelland im Alten Rathaus – samstags und sonntags, 7. und 8. Dezember, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Mitmachen können Kinder von zwei bis 14 Jahren. Auch ein Weihnachtstanz erwartet die Mädchen und Jungen. Hierfür ist ebenfalls eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 0179/6 65 96 44 oder per E-Mail an dance-style@web.de. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.11.2019