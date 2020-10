Bücherei mit neuer EDV

Noch gibt es in der Stadtbücherei analoges Lesefutter. © Berno Nix

Lampertheim.Die Stadtbücherei stellt ihre digitalen Zugänge in der Zeit vom 26. bis 30. Oktober auf ein neues EDV-System um. In dieser Zeit ist die Stadtbücherei aufgrund von Schulungen der Mitarbeiter geschlossen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Alle digitalen Services wie Vormerkung und Verlängerung sind nur bis Dienstag, 27. Oktober, auf dem bisher vorhandenen System möglich. Am Mittwoch, 28. Oktober, werden alle Daten aus dem alten in das neue System übernommen. Ab Donnerstag, 29. Oktober, stehen alle Nutzungsmöglichkeiten des OPAC wieder auf neuer Oberfläche zur Verfügung. Neu ist die Anmeldung mit einem sicheren zehnstelligen Passwort, das dann in ein individuelles Passwort umgewandelt werden sollte. Der neue Kataloglink ist danach auf der Homepage der Stadtbücherei Lampertheim zu finden.

Für die normale Medienausleihe steht die Stadtbücherei nach der Umstellung und technischen Neuverkabelung der Büchereiräume am Montag, 2. November, wieder ab 10 Uhr zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.10.2020