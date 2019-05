Bücherflohmarkt für eine gute Sache

Lampertheim.Wenn viele engagierte Schüler gemeinsam Gutes tun und dabei tatkräftig von ihren Lehren bestärkt und unterstützt werden, dann ist der Erfolg quasi sicher. Über so einen Erfolg freuten sich rund 400 Schüler der Unterstufe des Lessing-Gymnasiums Lampertheim, die auf einen Impuls ihrer Deutschlehrerin, Frau Gehring, reagierten und einen Bücherflohmarkt veranstalteten. Die Einnahmen wurden für einen guten Zweck gespendet. Die Mädchen und Jungen der Klassen 5 bis 7 wollten sich das Anliegen der schulischen Projektgruppe „Los Amigos“ zu Eigen machen und den Erlös für kranke Kinder des Hospital del Niño in Lima spenden. Am Ende kamen über 1000 Euro zusammen – Geld, das für medizinische Versorgung eingesetzt wird, aber auch – und das war der ausdrückliche Wunsch der beteiligten Schüler – für den Aufbau einer kleinen Bibliothek innerhalb des Krankenhauses. red ( Bild: LGL)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019