Bücherspaß für die Kleinsten

Lampertheim.Die nächste Bilderbuchvorlesestunde in der Stadtbücherei findet am Freitag, 19. Oktober, 16.15 Uhr, statt. Die Vorlesestunde ist für Mädchen und Jungen ab 3 Jahren geeignet. Das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern fördert die Konzentration der Kinder und das Hören und Zuhören stärkt die Sprach- und Sprechfähigkeit, so die Veranstalter. Vorlesen mache außerdem schlau, und Kinder erhielten einen Schlüssel zu ihrem „inneren Fernseher“. Fiktionale Geschichten ermöglichten den Kleinen zudem Situationen, Konflikte, Probleme und Gefühle kennenzulernen und über mögliche Konsequenzen nachzudenken.

Vorgelesen werden lustige, spannende oder neu erschienene Bilderbücher, angepasst an verschiedene Altersstufen. Nach jeder Vorleserunde gibt es eine kleine Pause. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018