Bücherspende für den Religionsunterricht

Hüttenfeld.Die evangelische Johannesgemeinde Neuschloß hat für die Lehr- und Lernmittelbibliothek des Litauischen Gymnasiums in Hüttenfeld 30 Exemplare „Konfession: evangelisch: Basiswissen“ gespendet. Das sogenannte kleine Kompendium begleitet die Oberstufenschüler im Fach evangelische Religion von Klassenstufe elf bis zum Abitur. Inhaltlich orientiert sich das Lehrbuch an den Themen, wie sie für dieses Fach in den „Kerncurricula Sekundarstufe II“ vom Hessischen Kultusminister festgelegt sind. Als Zusammenfassung des „Grundwissens“ kann es auch zur Vorbereitung auf eine mündliche Abiturprüfung von Bedeutung sein. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.10.2019