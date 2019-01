Bücherstunde für die Kleinsten

Lampertheim.„Es schneit, es schneit“, heißt es in einem bekannten Kinderlied. Besonders die Kleinsten freuen sich auf die kalte Jahreszeit. Im Januar beschäftigt sich die Bücherstunde in der Stadtbücherei Lampertheim am Mittwoch, 16. Januar, 10 Uhr, mit dem Thema „Der Schneemann und seine Freunde“.

Eingeladen hierzu sind alle Bücherwürmer im Alter von null bis drei Jahren zusammen mit ihren Vätern, Opas, Omas, Müttern oder anderen Familienmitgliedern. Es werden lustige Geschichten erzählt, informative Bilderbücher gezeigt und auch die allerkleinsten Zuhörer haben die Möglichkeit, sich aktiv an lustigen und interessanten Mitmach-Spielen zu beteiligen.

Gisela Hering-Linke, Isabell Zehnbauer und Claudia Rohde sind die Lesepatinnen der Aktion. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Bücherstunde findet an jedem dritten Mittwoch im Monat um 10 Uhr in der Stadtbücherei Lampertheim, Haus am Römer, Domgasse 2, statt. Weitere Termine 2019 sind: 20. Februar, 20. März, 10. April, 15. Mai, 19. Juni. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.01.2019