Bügeln und musizieren

Lampertheim.Auf unseren Leseraufruf im Rahmen der Serie „Mit Zuversicht durch die Krise“, sich zu melden und zu berichten, wie sie durch die Corona-Krise kommen, hat Herta Kleinert (68) aus Hüttenfeld uns eine E-Mail geschickt. Sie schreibt:

„Durch die Corona-Krise zu kommen ist gar nicht so einfach! Mein Mini-Job in einer Bibliothek ist auf Eis gelegt. Mein Vater, den wir jahrelang betreut haben, ist vor sechs Monaten verstorben. Die wöchentliche Singstunde donnerstags findet auch nicht mehr statt. Alle drei Kinder sind erwachsen und haben das Haus verlassen. Also habe ich meine Altflöte, die jahrelang in einer Schublade fast in Vergessenheit geraten war, wieder zu neuem Leben erweckt. Ich habe mir einen schönen Notenständer gekauft – und nun geht’s los. Außerdem habe ich meine Polnisch-Kenntnisse aufgefrischt und meine Volkshochschulbücher rausgekramt. Und zu guter Letzt: Gemäß dem Motto „Jeden Tag eine gute Tat“ habe ich meinen Kindern, die alle berufstätig sind, angeboten, ab und zu einen Korb Bügelwäsche vorbeizubringen. Warum nicht?“ red

