Bühne frei für alle Menschen

Hüttenfeld.In der Jahreshauptversammlung des Hüttenfelder Theatervereins ZwiBuR ist der Gesamtvorstand neu gewählt worden. Die bisherigen Vorstände stellten sich erneut zur Wahl und wurden einstimmig bestätigt.

Erster Vorsitzender bleibt Jürgen Rudolph. Lediglich das Amt des zweiten Vorsitzenden und des Rechners wurden neu besetzt. Da seine Stellvertreterin Renate Szcepaniak aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, wurde Ralf Ehret als zweiter Vorsitzender neu gewählt. Auch Rechner Jochen Köcher, der nach Rheinland-Pfalz gezogen ist, trat nicht mehr zur Wahl an. Für ihn wird Steffi Reinhardt in Zukunft die Geschäfte führen.

Der Erste Vorsitzende Jürgen Rudolph begrüßte 22 Mitglieder und blickte zunächst auf das zurückliegende Jahr. Höhepunkte waren etwa der Kabarettabend und die Kerwerede sowie die Auftritte der Kindertheatergruppe Minizwibs im Sommer und beim Heiligabend-Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche. Die Aufführungen des Theaterstückes „Der große Dok.Tarblufe“ von Bruno Ehret in der Weihnachtszeit gehörten 2019 ebenfalls zu den besonderen Ereignissen.

Die Veranstaltungen für das laufende Jahr wurden folgendermaßen terminiert: Kabarett findet am 15. Mai statt. Einen Tag später wird die Theateraufführung der Minizwibs gezeigt. Da das evangelische Gemeindezentrum aufgrund von Umbauarbeiten während dieser Zeit nicht zur Verfügung steht, muss ein neuer Austragungsort gefunden werden. Schloss Rennhof oder das Bürgerhaus werden ins Auge gefasst, wie es bei der Sitzung hieß. Die Entscheidung steht noch aus. Die Kerwerede wird am 16. August gehalten und das Theaterstück der Erwachsenen wird am 19. und 26. Dezember im Bürgerhaus aufgeführt.

Gegen Fremdenfeindlichkeit

Der Vorsitzende Rudolph nahm zudem einen Passus in die Vereinsstatuten auf, wonach der Verein offen ist für alle Menschen ungeachtet nationaler oder religiöser Zugehörigkeit. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus hätten in dem Verein keinen Platz.

Nach Angaben von Jochen Köcher konnte der Verein durch Kabarett- und Theateraufführungen Gewinne verbuchen und steht solide da. Der Vorstand wurde nach dem Bericht der Kassenprüfer Klaus Ehret und Birgit van Beek, die nichts auszusetzen hatten, von der Versammlung einstimmig entlastet.

Außerdem wurde neben Klaus Ehret auch Undine Ihrig zur Kassenprüferin bestimmt. Die Spielleiterin der Minizwibs, Manuela Ehret, hatte im Sommer zehn Kinder in ihrer Kindertheatergruppe. Ihr zur Seite standen Alexandra Plenert, Janine Wüst und Kim Rendl. Im Sommer wurde das Stück „Antonia in der Tonne“ und an Heiligabend das Krippenspiel „Der himmlische Engelschor“ aufgeführt.

Bruno Ehret, Spielleiter der Erwachsenen, zeigte sich mit dem Kabarett im Mai, sowie mit dem Theaterstück „Der große Dok.Tarbluffe“, sehr zufrieden. Nach Rückmeldungen, im Bürgerhaus sei akustisch nicht alles einwandfrei rübergekommen, kündigte Ehret an, künftig für Verbesserung zu sorgen. ron

